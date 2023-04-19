遠傳電信攜手臺北市政府消防局、澎湖縣政府消防局，打造全台消防救護首創「5G跨海急救醫療聯防」，今（19）日舉辦「臺北＆澎湖5G救護車視訊聯防啟用典禮」，臺北市副市長李四川、澎湖縣副縣長林皆興、遠傳總經理井琪、多家醫療院所出席，共同見證消防救護雙城跨島合作、資源共享里程碑。

井琪表示，遠傳響應國家公共衛生政策，自主開發「5G遠距診療平台」，2020年推出全台第一個5G遠距診療並積極拓展據點，將醫療資源帶進偏鄉與離島，迄今已遍及12縣市、35鄉鎮。娛樂性質5G應用著重在消費者是否「想要」，而5G遠距診療則是社會的「需要」，在分秒必爭的緊急救護時刻，5G低延遲、高解析傳輸是實現即時救護指導的關鍵，遠傳很榮幸能與臺北市政府消防局、澎湖縣政府消防局共同建立起「5G跨海急救醫療聯防」機制，爭取黃金救援時間，運用資通訊科技提升救護品質。

臺北市政府消防局於去年推動「5G急救醫療聯防救護車」視訊會診機制，上線至今近半年，運用遠傳「5G遠距診療平台」，進行線上緊急救護指導與判斷，獲得消防局救護團隊的肯定，進而促成此次跨海三方合作。「臺北＆澎湖5G救護車視訊聯防」運用5G通訊跨越臺灣海峽，澎湖縣白沙消防分隊的救護團隊可透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，即時傳送救護車內高清影像及資訊，同步連線至臺北市的高級救護分隊，以5G遠距即時救護指導，協助澎湖縣的第一線救護人員強化到院前的急重症處置，提升急救成功率。

遠傳「5G遠距診療平台」多次受到第三方肯定，為臺灣第一個通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA，The Health Insurance Portability ＆ Accountability Act）合規性驗證的通訊診療平台，並取得ISO27001、CSA STAR雲端資安等多項認證，同時陸續榮獲2021國家醫療品質獎、2022國家新創獎、2022數位轉型鼎革獎等多項殊榮。「5G遠距診療平台」應用場域從偏鄉衛生所延伸至緊急救護，包含協助童綜合醫院支援白沙屯媽祖進香活動「5G急診視訊救護」、與成大醫院急診部合作「院前救護5G智慧行動急診多方會診平台」、攜手臺北市政府消防局打造的「5G急救醫療聯防救護車」等實績。