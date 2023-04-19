迎接夏日讓穿搭也有了新選擇，運動品牌紛推時下最夯的復古元素鞋款，展示懷舊又隨性奔放的時尚態度。ASICS今年推出全新復古跑鞋系列GEL-NYC，千禧風格細節飄散濃厚復古氛圍；New Balance主打SDS系列夏季新品將在各月份陸續於NB 1906潮流形象店上新販售，透過低彩度的色調增添舒適感。

ASICS GEL-NYC鞋款，4280元。（ASICS提供）

ASICS GEL-NYC設計靈感源自於GEL-NIMBUS 3、GEL-MC PLUS V和GEL-CUMULUS 16三大亞瑟士經典跑鞋，整體設計以 GEL-NIMBUS 3 為基礎，加入 GEL-MC PLUS V 鞋身皮革與網眼布結構，搭配 GEL-CUMULUS 16 的緩震中底，保留鞋款復古精髓，同時兼具穿著的舒適度。鞋款中底採用亞瑟士極輕量與高回彈泡棉材質，並於前後腳跟注入亞瑟膠技術，創造鞋款輕盈柔軟、舒適的穿著感受。

GEL-NYC七款配色波段釋出，其中包含百搭的奶油白、質感灰、與沙漠棕，另外有著神秘風格的午夜藍與城市綠等多樣色調配置，呈現出鞋款柔和但極具表現張力的復古配色，七款配色繪出不同造型的穿搭風格，也映襯出紐約街頭多元色彩的隨性風格。

New Balance SDS 系列夏季新品將在各月份陸續於NB 1906潮流形象店上販售。（New Balance提供）

New Balance則於NB 1906潮流形象店，釋出獨家販售的 SDS (Shanghai Design Studio) 夏日新品系列，以三種不同的旋律氛圍呼應穿搭風格，懷舊韻味更顯清新且富有質感，除了有相關外套、襯衫、上衣，鞋款也有BB550等系列供選擇。