一名女網友分享，很久沒特價的超人氣果汁飲料，竟然被她撞見特價優惠，一組2瓶特價175元，比原價便宜50元，讓不少婆媽暴動搶購，引起網友討論，不少網友看了興奮想買，但也有過來人分享，這款果汁飲料超甜，喝過一次就不敢喝了。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，逛好市多發現超人氣果汁特價，口味是「柳丁百香」，一組2瓶特價175元，比原價225元，足足省了50元，現場許多婆媽都直接網購物車裡面丟，讓她腦波很弱的也跟風拿了2組。

女網友也分享多種喝法，除了加冰塊直接喝果汁以外，不喜歡喝太甜的人，也可以加氣泡水或無糖綠茶，直接變成特調飲料。

貼文引起網友討論，「趕快買起來，做成柳丁百香冰沙也不錯」、「我也都加無糖綠茶喝，要不然單喝太甜了，下次可以來試試氣泡水」、「特價可以買欸」、「這個可以拿來做夏季調酒」。

但有網友提醒，這款飲料的果汁含量僅39％，購買前要注意；另有網友表示，喝過這款飲料，真的超級無敵甜，喝一次就不敢再買；「我看到果汁含量39%就放回去，改拿旁邊100%的柳橙汁」、「常常拿起來，看到原汁39%又放下」、「我喝過一次就不敢再喝，真的好甜」、「喝了飯前血糖保證200起跳。」

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