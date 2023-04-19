屏東六堆客家文化園區響應國際博物館日，預計於5月6日園區內結合客庄社團，舉辦手作體驗活動，將邀請客庄在地社團一起入園區，教大家手作體驗客家特色，用客家的溫度帶大家認識產業與文化。
六堆園區今年博物館日，將帶領大家體驗藍染、醃製高麗菜酸、高麗菜乾體驗、鳳梨豆醬手作、客家窗花、碾米體驗，還有原住民排灣族串珠、魯凱族服飾體驗及新住民彩繪越南小斗笠、俄羅斯娃娃著色等，一連串共計40攤體驗活動，帶領民眾以手作方式體驗及認識客庄裡的大小特色文化、歷史與產業。
活動當天還結合野餐日，邀請大小朋友一起到園區體驗食材到餐桌的距離，同時也邀請國宴點心明宏拔絲地瓜共同參加，從在地食材到野餐到認識在地美食特色。
而台灣菸酒公賣局所屬的屏東觀光酒廠，為歡慶設廠100周年慶，特別與六堆園區合作，活動當天邀請民眾共同製作酒粕香皂。
客發中心主任何金樑表示，六堆客庄存在著不同產業、族群及文化，是個非常有溫度的聚落，庄頭居民將客庄特有的文化記憶透過社團創新發想及演繹，呈現給社會大眾，期望每位來六堆園區認識客庄產業與文化的遊客，都能抱持著愉快心情，體驗客庄手作，將屬於六堆常民的收藏品帶回家收藏。
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