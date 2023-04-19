鴻海表示，此次攜手富采進行藍光Micro LED製程開發及代工，提高4微米間距高效率藍光像素製程開發，長期目標為將資源投入具成長潛力應用，達成差異化及技術創新。產品可廣泛應用於智慧眼鏡、擴增／虛擬實境（AR/VR）等設備，拓展在元宇宙應用領域商機。

考量擴增實境（AR）應用的高亮度需求，此次由擁有豐富三五族半導體製造經驗與先進製程技術的晶成進行Micro LED晶片效率優化，確保後續全彩轉換時在亮度及晶片功耗取得平衡。鴻海則採用自行開發的色彩轉換技術，進一步實現3600 PPI解析度的的全彩顯示效果。

雙方合作開發的新型0.12吋微顯示器，像素密度超過6500 PPI、藍光亮度達20萬nits。鴻海指出，一般高PPI全彩樣品由於像素間距小，無法提供足夠的量子點光學密度，造成高亮度場景未被吸收的藍光洩漏，使顯示器普遍存在藍色光暈及全彩像素間顏色串色。

而鴻海的Micro LED製造技術採用半導體製程打造，透過高效率量子點色轉換，並搭配集團自行研發的反射式像素間光盾技術，提供量子點足夠的吸收光學密度、並防止顏色間相互串色，產出高純度紅光及綠光，達成全彩化顯示效果。