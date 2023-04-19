台北市政府消防局19日表示，自2022年10月起即與台大醫院、遠傳電信合作，推動「5G救護車視訊聯防」遠距指導機制，透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，即時傳送救護車內傷病患資訊，同步連線高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員搶救危急個案（ALS），強化急重症急救處置，提高到院前急救品質。5G救護車視訊聯防機制於北市已上線5個月，成功啟動件數截至4月已達200餘件，成效不斐。

台澎5G救護車視訊聯防啟用典禮，現場進行演練。（消防局提供）

北市消防局表示，由於過去5個月試辦成效不斐，且北市到院前緊急醫療救護服務一直以來為全台標竿，為拓展北市急救能力，拯救更多的生命，積極尋找合作夥伴。

其中，離島澎湖在到院前緊急救護上，面臨獨特挑戰及困境，包括緊急醫療資源的相對不足及送醫距離較遠等問題。因此，北市府與澎湖縣政府今日於台北市消防局建國分隊舉辦急救新「視」界 跨島來合作—台澎5G救護車視訊聯防啟用典禮，現場由雙縣市副首長簽署合作備忘錄，並實際進行遠距視訊會診演練。

台北市副市長李四川（左三）主持台澎5G救護車視訊聯防啟用典禮。（消防局提供）

北市消防局表示，即日起由建國分隊透過5G即時高解析度影像傳輸，加上車內廣角攝影機提供傷病患全身及面部表情特寫，遠距即時辨識危急病人，有效指導急重症處置，並透過智慧穿戴裝置，雙向與澎湖縣政府消防局白沙分隊救護技術員互動溝通，以強化到院前緊急處置，共同提升到院前緊急救護的品質。

消防局呼籲，當發生危急狀況，應儘速撥打119由救護人員來協助，以確保緊急傷病患就醫之權益。同時也呼籲病情不嚴重的民眾搭乘其他交通工具就醫，「把119救護車留給真正需要急救的人」，以免危急的傷病患因錯失黃金急救時機，而造成不可挽回的缺憾。