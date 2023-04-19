新竹縣農地蓋工廠或倉庫違建案有61件，以湖口鄉21件最多，民眾檢舉不斷，有5處限期未改善的違章，縣府展開第1波強勢執法，19日調派2部怪手先強制拆除德豐路一家6百多坪的鐵皮倉庫，過程平和。

該處農地倉庫是業者租給食品、建材等廠商存放貨物，縣府12日發出強制拆除令，限期1周拆除，業者已自行拆除一半。

工務處副處長陳盈州帶隊到場強制執行，2部怪手花了2小時，將該農地倉庫整個拆除，廢棄物則由業者負責全部清除。

陳盈州說，目前全縣農地違章有61件，以湖口鄉21件最多，次為新豐鄉17件及竹北市8件，該處均限期業者30天自行拆除，未改善由地政處先行斷水斷電，並排入強制拆除期程，第1波在湖口鄉執行，5月3日將拆第2家農地倉庫。

農地違章強制拆除費用，將由所有權人負擔，並限期繳納，若逾期不繳，縣府將移送行政執行署強制執行。

農業處長范萬釗說，農地無農業使用，就沒有免稅優惠，甚至會喪失農保及申請老農津貼資格，已請各農會加強宣導農民切勿將農地出租做廠房或倉庫，以免觸法。

地政處長古瓊漢說，今年新增加14件農地違章，均限期3個月改善，並依法裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，按次累加裁罰，如經3次查驗未改善，立即斷水斷電。

產發處長陳偉志表示，未符合「特定工廠登記辦法」輔導合法化的未登記工廠，目前調查全縣計有117家，該處從4月起展開清查確認，清查優先順序為，新增未登記工廠、位於水質水量保護區等逐案現勘確認，預計年底完成清查。

經清查確認非屬工廠且仍持續進行製造加工，將依經濟部頒訂「未登記工廠停止供電供水作業程序」先處予勒令停工處分。30天內複查若業者仍未配合停工，則執行斷水斷電，預計明年6月處理完畢。

產發處清查確認的非屬工廠，移請地政處依權責辦理後續事宜，並由工務處辦理強制拆除作業。