明天（20日）下午4點14分正式進入24節氣中的「穀雨」，命理師楊登嵙在《旺好運》運勢專欄點名，生肖屬鼠、龍、猴、狗在「穀雨」這半個月需特別注意身體健康，尤其是脾胃方面的毛病容易找上門，導致皮膚搔癢、食慾變差、破病纏身等問題，另外也需注意交通安全，勿飲酒，否則易有血光之災。

楊登嵙表示，穀雨到來意味著寒潮天氣已結束，極利穀類作物的生長，天氣溫和，雨水明顯增多，是農作物生長發育最好的時節。但天氣逐漸轉為夏天，在雨水增多、氣溫轉暖的環境下，使得身體的濕氣不容易排出，因此要特別注意養生。

●食的養生與禁忌

在「穀雨」這天建議多吃能健脾除濕的食物，例如薏仁、山藥、芡實、黑豆、冬瓜、山藥、百合、木耳等，也可多補充穀類食物，包括黑芝麻、小麥胚芽等，因為這類食物富含維生素B群，有助於緩解精神壓力和調節情緒。另外近期氣溫回升容易上火，需避免吃燥熱食物，例如羊肉、麻辣火鍋及辣椒等以防邪熱化火。

●衣的養生與禁忌

「穀雨」這天早晚溫差大，應配合氣候溫度的變化來增減衣服，以免造成感冒。

●住的養生與禁忌

「穀雨」這天雨水將變多、空氣濕度也較大，所以可通過關閉門窗和使用除濕機來保持室內乾燥。

●行的養生與禁忌

「穀雨」這天可以適當地晚睡早起。另外近期下雨時，應避免前往山區，以免因濕滑摔倒。

●育的養生與禁忌

俗話說「一年之計在於春，一日之計在於晨」，此時的早晨是一天中陽氣生發之時，所以早起進行戶外運動，可促進體內外氣體交換，助於新陳代謝，使人精力充沛。

●樂的養生與禁忌

在「穀雨」這天容易因忽冷忽熱而發脾氣，並且犯下不可逆的錯誤，因此中醫師認為，春季憂鬱症的發病原因在於「肝氣鬱結」，一旦肝氣鬱結，有如樹木被壓抑捆綁，無法隨心所欲生長，就會出現憂鬱、悲傷、動怒等情緒紊亂等狀況。