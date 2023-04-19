曾文水庫因水位下降，遊艇碼頭隨著下移，遊客搭船必須爬200餘階樓梯上下，宛如爬一座小山頭。（黃子明攝）

曾文水庫靠近嘉義大埔的庫區，庫底有些區域土地乾裂，甚至形成一片片草原。（黃子明攝）

曾文溪匯入曾文水庫處溪流近乎斷流，只剩極少水量。（黃子明攝）

曾文水庫上游許多溪流已經乾涸。（黃子明攝）

南化水庫還有27％蓄水量，但也出現數個小島裸露在水面上。（黃子明攝）

楠西謝姓果農（左）表示，他的愛文芒果在過年前後開花，屬於早花，受到影響較小，許多果實已長到五、六公分以上，但也有落果情形。（黃子明攝）

楠西謝姓果農雇請6位泰籍農業移工開始疏果，準備過些時日進行套袋。（黃子明攝）

水利署正進行曾文水庫與南化水庫聯通工程，未來可讓水資源調度更具彈性；一名工人中午休息時間在水管中休息。（黃子明攝）

水利署正進行曾文水庫與南化水庫聯通工程，未來可讓水資源調度更具彈性。（黃子明攝）

繼前年台灣百年大旱之後，南部地區已經連續超過600天未降下200毫米以上大雨，許多水庫蓄水量持續探底，多數在百分之廿幾，據水利署水庫即時水情統計顯示，全台最大的曾文水庫有效蓄水量在今天（19日）上午8時僅剩9％（5238萬立方公尺），多個縣市已採取局部減量供水或關閉泳池等措施，農作物也遭受不同程度衝擊，台南地區晚開花芒果結果情況不好，不是果實太小，就是落果普遍，龍眼則有花無果，據楠西區果農表示，今年當地晚花芒果可能減產近六成，嚴重衝擊整體產量，台南市農業局副局長陳仲杰表示，實際影響仍須等到4月底才會比較明朗。

在曾文水庫上游的曾文溪、草山溪、匏仔寮溪、等溪流，許多河段已近乎乾涸，水庫靠近嘉義大埔的庫區，庫底有些區域土地乾裂，甚至形成一片片草原；曾文水庫因水位下降，遊艇碼頭隨著下移，遊客搭船必須爬200餘階樓梯上下，宛如爬一座小山頭，南化水庫還有27％蓄水量，但也出現數個小島裸露在水面上；楠西區海拔較高地區的果園，因河川斷流，目前幾乎已經完全無法像平常抽取溪水灌溉，台南市政府已在12日啟動載水計畫，用水車載運虎頭埤水庫灌溉用水灌溉楠西、南化、左鎮、玉井等山區果園應急。

楠西謝姓果農表示，他的愛文芒果在過年前後開花，屬於早花，受到影響較小，許多果實已長到五、六公分以上，但也有落果情形，他雇請6位泰籍農業移工開始疏果，準備過些時日進行套袋，目前靠接自來水灌溉，但有些果園因為沒有門牌號，無法申請自來水管線，這就很傷腦筋了；而平地果園的芒果因可抽取地下水灌溉，受天候影響較小，可是雨水太少仍會影響果實成長，即便將來有下雨，但如果雨勢過大，還是會造成落果，他希望老天可以賞給果農一口飯吃。

據氣象局氣象預報資料顯示，鋒面自今晚至週五上午將通過台灣，所到之處有機會為台灣各地帶來豪雨或局部性大雨，有助紓解中南部旱象。