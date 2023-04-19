2023年全國中等學校運動會將於4月22至27日在新竹縣盛大舉行，金門縣代表隊共有54名隊職員及選手將為地區出征爭光，參加包括田徑、競技體操、跆拳道、射擊、桌球、擊劍、舉重等7項賽事；縣府秘書長謝世傑今(19)日下午代表縣長陳福海為金門代表隊授旗，並鼓勵選手挑戰自我、再創佳績。

本屆全中運金門縣代表隊授旗儀式於今日下午14時在縣立體育館一樓大廳舉行，由縣府秘書長謝世傑代表授旗，來自金門高中、金門農工、金城國中、金沙國中以及金寧中小學等校共54名隊職員及選手，將代表地區參加田徑、競技體操、跆拳道、射擊、桌球、擊劍、舉重等7項賽事；而各運動項目參賽選手，將自21日起將分別搭機前往新竹，與全台運動好手同台較勁，展現一年來勤奮練習的成果。

縣府邀請地區民眾與旅台鄉親，在全中運賽事期間，能到新竹會場或在線上一起為金門子弟兵加油打氣。(圖／金門縣政府提供)

縣府教育處指出，全中運田徑項目為本縣的奪牌大熱門之一，在本屆賽事中，金門高中好手林玟、許容熙，「寧中四少」黃豐名、陳科宇、蔡唯晨與黃柏凱，經教練團評估都很有機會為金門奪牌爭光。

今年全中運賽事分階段於新竹縣進行，其中金門高中上星期在高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽已拿下第三名，高女組團體組也拿下第八名，金中射擊隊訓練成果逐漸展現。而在體操賽事方面，金門農工黃子星更為金門摘下首金，於高女組競技體操平衡木、地板、高低槓、個人全能競賽共獲得二金一銀一銅，成績相當亮眼。

縣府秘書長謝世傑除了預祝所有選手們勝利成功，也誠心邀請地區民眾與旅台鄉親，在4月22至27日全中運賽事期間，能到新竹會場或在線上一起為金門子弟兵加油打氣。