「樂天女孩（Rakuten Girls）」林襄是近年討論度最高的啦啦隊成員，一舉一動都被放大矚目。最近她在直播間收到粉絲的「帝王贈」斗內，換算現金居然高達6.6萬元，讓林襄樂不可支，公開在ig限時動態答謝。

林襄昨（18日）在ig限時動態分享收到粉絲斗內的短片，只見畫面突然跳出「帝王贈」三個字，接著播放浮誇的特效，多種虛擬寶物閃閃發光，讓林襄忍不住激動大呼：「哇靠！這個超大的欸！」還一度看呆，幾秒後才回神，摀嘴驚呼：「有人幫我截圖嗎？」根據該平台的斗內計費方式，帝王贈需耗66萬浪花，換算台幣為6.6萬，是十分豪華的禮物。

林襄除了在直播中拚命感謝該名粉絲，也在ig限時動態公開答謝：「紀錄一下在浪直播第三年，第一次收到帝王贈，謝謝我大瑞克。」

林襄因有張神似高雄市議員黃捷的臉，加上身材暴力，人氣扶搖直上，除了工作量大幅增加，還紅去日本，未來星途備受看好。不過，經紀人莉奈曾表示林襄尚未成名前，活動價碼只有1、2萬，還礙於形象經常流案，且曾被廠商講得很難聽，「罵聲最多的就是愛講林襄沒質感、沒氣質吧！甚至會說害怕自己品牌被傷害，哇我覺得我們根本就是瘟疫。」不過，她提到林襄是個能沉住氣的人，總是能優雅的面對每個否定；如今林襄的價碼三級跳，還收到粉絲的豪華斗內，可說是苦盡甘來。