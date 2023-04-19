金曲歌王蕭煌奇，自幼罹患先天性白內障，不過天性樂觀的他，總以平常心看待天生缺陷，日前發文透露買了一輛新車，還幽默詢問：「誰要當我第一個乘客呢」，此篇PO文竟釣出同為視障歌手的李炳輝，還留言邀約車聚，立刻引起網友熱議。

蕭煌奇日前曬出坐在全新休旅車內的照片，只見他面對鏡頭露出燦笑：「來牽新車…誰要當我第一個乘客呢？」此則貼文吸引近5萬人按讚，網友更是大玩地獄哏，紛紛留言：「有過就玩七沒過就頭七」、「上車要七天才能回家，時間有點長」、「這個幽默程度，CNN要來報導一下吧」，甚至還有人拿他的代表作歌曲《末班車》開玩笑直呼：「這是人生末班車吧」。

蕭煌奇此篇PO文也釣出李炳輝留言：「蕭老師約車聚」，沒想到說到做到的他，同樣在臉書曬出相似度極高的照片，只見他同樣對著鏡頭擺出燦笑，接著寫下：「一直有個夢想！誰要跟我跑山」，並在文末Hashtag「一生一次蕭老師車聚」，貼文曝光後，立刻引起網友留言：「真的好猛！賭上人生的車聚」、「你們要跑哪條路先說好嗎」、「李炳輝開著蕭煌奇的末班車，一起流浪到淡水」。

李炳輝目前月收入大約1萬多元，包括當街頭藝人及身障補助4千多元的總和，至於為何沒申請社會相關補助？他的老婆無奈表示有藝人身分，導致被相關單位以「藝人可以自力更生」為由，拒絕相關補助申請。