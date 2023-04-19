新北市長侯友宜今主持市政會議，新北市主計處報告，去年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，執行歲入超收103.49億元、歲出撙節66.34億元，經會議討論通過，將於4月底依規定函送審計部新北市審計處審核。

主計處指出，去年度歲入預算數1724.83億元，歲出預算數1864.83億元，歲入歲出差短140億元。

主計處說明，歲入超收103.49億元，去年度歲入決算數1828.32億元，較預算數增加103.49億元，主要是因稅課收入、營業盈餘及事業收入與其他收入超收101.22億元所致。歲出撙節66.34億元，去年度歲出決算數1798.49億元，較預算數減少66.34億元，主要是因投資新北市公共建設用地基金款項賸餘、中央補助計畫實際核定數較少、業務費撙節支出、招標節餘、債務付息支出及預備金有未動支數等原因所致，以上歲入、歲出決算數相抵結果，共計賸餘29.83億元。