主婦聯盟故事屋藉由綠繪本說故事的方式，帶領小朋友認識食物來源與珍惜食物的重要。(主婦聯盟台中分會提供)

4月22日是世界地球日，為讓保護地球愛護環境的觀念從小扎根，主婦聯盟環境保護基金會台中分會邀請幼兒園孩子，藉由綠繪本說故事的方式，帶領小朋友認識食物來源與珍惜食物的重要，活動中還解說環保手工皂製作過程，讓他們了解轉廢為寶及廢棄過期油的處理方式。

活動中，導覽人員透過「如果有一天我們都沒有東西吃」的繪本故事，帶領孩子從生活中理解食物與環境的關係，進而產生實踐行動。故描述人類因破壞環境，害得動物都找不到食物吃，只好到超市與人類搶食，最後導致人類也買不到東西吃，小朋友隨著故事情節時而緊張、時而開心，氣氛熱絡。

歌德幼兒園主任許桂玲表示，主婦聯盟講師謝文綺以生動活潑有趣的方式，告訴孩子們珍惜食物的重要，藉由環保故事的課程參與，感受綠繪本的環境教育魔力，讓孩子們懂得實踐不浪費食物，盛多少吃多少，達到減少廚餘的行動。

謝文綺說，透過生動的講述故事方式，營造活潑氛圍，使孩子在輕鬆愉快自在的情境下建立環保觀念，並透過環境教育繪本的引導，讓小朋友關注自身居住的環境問題，身體力行學習愛護環境，建立正確的環保觀念。

主婦聯盟台中分會指出，故事屋成立至今已11年，館藏有近千本繪本，10年來持續推動綠繪本故事列車的環境教育課程，以舉辦超過千場活動。