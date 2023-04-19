新北市長侯友宜今(19)日傍晚將率團出訪新加坡，展開四天三夜參訪。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，動起來是好事，且選擇新加坡也是最不會出錯的選擇；游盈隆強調，大家重點會放在侯友宜究竟要講什麼，「人們急於看到新的侯友宜」。

今將出訪新加坡，侯友宜表示，新北在永續以及多元族群下可以跟新加坡多互動，也讓新加坡多了解新北市，希望趁此讓世界能多認識台灣，並了解國人在新加坡創業以及工作機會，還有哪些新興科技可以引入台灣投資佈局。

對此，游盈隆今接受廣播節目《千秋萬事》訪問時表示，侯友宜動起來是好事，且新加坡也是最安全、最不會出錯的選擇。游盈隆強調，這趟出訪大家會把重點放在侯友宜要講什麼，大家急於看到新的侯友宜。

台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，副總統賴清德獲33.4％支持，新北市長侯友宜以29.7％居次，民眾黨主席柯文哲22.6％緊追在後。游盈隆認為，侯友宜這月民調與上月相比上揚4.9個百分點，游盈隆說，侯陣營一些積極舉動，包括講話方式改變、內容多了點，看起來是有效的。