隨氣溫逐漸升高，想戴帽子打造個人風格又怕悶熱，戶外品牌紛推美觀與機能性兼具的帽款，標榜時髦透氣為夏日造型增添新鮮感，活動期間購買還送好禮或點數。

KANGOL棉質網面漁夫帽，2480元。（KANGOL提供）

KANGOL多彩編織鐘型帽，訴求外型亮眼且同時保持頭頂清爽，更能修飾臉部線條；百搭防曬的寬沿漁夫帽，以輕便舒適的水洗材質搭配升級版帽沿寬度，有效於頭頂抵禦豔陽，減少紫外線照射，配色上更選擇最易入門且永不退流行的卡其色、咖啡色、黑、灰、白等百搭大地色。

此外，4月20日至5月14日期間，KANGOL推出「美帽媽咪」活動，凡至全台KANGOL門市消費滿6000元，就送限量鐘型帽造型悠遊卡；另今年時逢品牌 85周年，KANGOL將於即起至5月14日每周周末在新竹、台北等地開啟 ＃戴領風潮 巡迴體驗車活動，首次打造行動試帽間，並讓消費者能夠無痛找到與自己的臉型最搭的帽款。凡於現場試戴帽款，最高可獲得300元抵用券，完成社群分享還可獲得品牌限量木質手機架乙個。

The North Face男女款灰色可調節漁夫帽，官網價1480元。（摘自The North Face官網）

The North Face也有灰色可調節漁夫帽讓喜歡戶外運動的民眾挑選，號稱棉質耐久材質打造，且吸濕透氣使配戴上更舒適，同時滿足遮陽需求，外型以簡約刺繡品牌標誌，可調節帽帶讓消費者鬆緊度隨心調節，並有效避免被風吹落。即起至5月9日前上網購買完成乙筆訂單（不含取消、退貨訂單），訂單金額滿6000元可於結帳頁面登記抽獎活動（訂單金額請以購物車結帳頁面為主），乙筆訂單即可獲抽獎機會乙次，大獎為12000點紅利點數。