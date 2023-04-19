航行台南、澎湖的麗娜輪，即將於5月3日復航。台南市政府觀光旅遊局配合麗娜輪船班，特別規畫6條不同主題遊程的路線，號召全台遊客前來一場2日雙城的跳島之旅。

市長黃偉哲指出，3年多來台南市觀光產業在疫情期間仍逆勢成長，仰賴業界與市府的通力合作。此次麗娜輪復航，將提供旅客更多遊玩選擇，歡迎各地旅客先來台南住1晚，隔天再搭麗娜輪跳島遊澎湖欣賞菊島風光，深刻感受台南的魅力，「一次暢玩」2個旅遊城市。

觀旅局也說，配合麗娜輪船班，該局特別規畫6條不同主題遊程路線，有文創主題的美學城市熱點之旅、西濱主題的漁鹽海味豐彩之旅、日式主題的百年老城日式漫遊、古城宗教美食巷弄之旅、十鼓X奇美親子線、建築打卡熱點等，歡迎全台遊客先來台南1日遊住1晚，次日再搭乘麗娜輪來一場2日雙城的跳島之旅。

觀旅局表示，此次麗娜輪復航，航班維持每周三、五、日往返台南安平與澎湖馬公，每周三、五的開航時間為安平港上午9點整、馬公港下午4點30分，每周日則調整為安平港下午2點30分、馬公港晚間8點整，航班時間以船公司官網公告為準。

觀旅局強調，搭乘麗娜輪從台南到澎湖最快只要2小時，分為經濟艙、商務艙及頭等艙等3種艙等服務，白牌、綠牌機車還可以「隨身行李」方式托運上船，今年航期預計至10月，但將視市場需求評估調整。