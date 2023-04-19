一名烏干達籍女性3年前因性向遭迫害逃到日本，因無法獲日本政府認定難民一度遭強制遣返。經提出訴訟且勝訴後，成功在難民認定難度極高的日本拿到證明書及居留證。

日本放送協會（NHK）報導，這名烏干達女性的代理人、律師川崎真陽說，跟其他國家相比，日本在難民認定方面難度極高，「把逃到日本的人遣返回國，本來就無法保護那個人的生命與人生」。

川崎主張，未來難民認定必須像這次的案例一樣，進行符合當事人實際狀況的審查。

大阪出入國在留管理局（出入境居留管理局）表示，在判決確定後跟上級單位共同商議，今天做出適當地因應作為。

這名烏干達女性自訴因個人性向為同性戀，在烏干達遭受迫害後於3年前逃到日本，不過，日本政府未認定其所提難民申請強制遣返，讓這名女性委請律師提出難民認定訴訟。

經過審理，大阪地方法院今年3月做出判決，認為烏干達有類似處罰同性戀者的刑法，不得不推測認定原告有受處罰或遭拘禁的可能，讓原告回國的話恐有遭受迫害之虞，命令日本政府認定原告為難民，全案已定讞。

因此，大阪出入國在留管理局今天認定這名烏干達女性為難民，並發給證明書及在留卡（居留證）。

這名被認定為難民的烏干達女性說，總算可以開始展望美好的未來，心情十分舒暢，要再次對一直以來協助她的人致謝。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120419