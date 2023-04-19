吳姓少年日前疑與他人有詐騙贓款黑吃黑糾紛，今（19）日凌晨1時許鎖定對方豐田Alphard車輛，在台北市中山區雙城街某停車場朝該車開槍伏擊，車上駕駛20歲蘇姓男子急忙駕車逃離現場，少年則由24歲林姓男子駕駛BMW轎車沿路追擊，跨越雙北沿途共朝對方連開14槍，事後自行攜槍到新北市板橋警分局投案，交付制式、改造手槍各1把及子彈6發，雙北警方已組成專案小組深入偵辦。

少年投案後供稱，日前有朋友在詐騙集團當車手，騙得的贓款卻未上繳，朋友向對方說是受自己指使，所以對方把他押到中和區不知名地點毆打，他記下對方車輛後，今天凌晨在台北市中山區偶遇該車，所以開槍報復。至餘槍枝來源，少年聲稱是名已死的友人交給他保管。

警方對少年供詞存疑，深入追查發現，少年早已鎖定該輛豐田轎車，並透過管道得知該車出現在雙城街停車場，凌晨前往開槍，對方駕車逃逸，少年疑似用某方法定位對方位置，在途中連續精準伏擊3次，少年與共犯作案後馬上主動投案，前往警局路上就請好律師，顯然事前已有詳細計畫。

警方認為，少年年紀輕輕卻擁有強大火力，實不合常理，加上找少年槍手是黑幫慣用伎倆，故受幕後藏鏡人指使的可能性極高。

據了解，這起案件疑是竹聯幫內鬨，三峽明仁會與中和宏仁會為爭奪詐騙利益引發糾紛，警方專案小組已在深入追查。