中國日前宣布將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，內容包含2455項產品，涉及農產品、紡織品等，專家示警未來可能影響海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），對此，陸委會主委邱太三19日表示，ECFA實施以來對雙方都有利，中止ECFA將造成雙方損失且破壞兩岸關係。

立法院內政委員會今日處理2023年度行政院相關預算凍結案，有關大陸委員會部分，邀請邱太三列席並備質詢。邱太三口頭報告時稱，兩岸政策不管誰執政，基本上立場一貫，本著不冒進、不挑釁，致力維護兩岸和平和穩定，陸委會審慎應處中共作為對台可能產生的各項風險和影響，捍衛國家主權和民主自由，確保台灣最大利益。

邱太三表示，有關中國無預警暫停台灣農漁產品及食品，政府現已啟動相關措施，確保台灣農民及相關業者權益。針對兩岸政經情勢變化，他說，政府會持續關注蒐集各項資料與研析評估，適時提供農委會等相關機關作為預警或提醒，並強化風險管控。

邱太三指出，ECFA實施以來對雙方均有利，中止ECFA將造成雙方損失與破壞兩岸關係。經濟部也在2020年5月針對ECFA可能的各項情勢發展，做了因應作法及準備。