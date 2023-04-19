▲員山子分洪道進行整備情形。（第十河川局提供／徐佑昇新北傳真）

▲塔寮坑溪龍壽滯洪池確保流路已疏通並放空。（第十河川局提供／徐佑昇新北傳真）

中央氣象局18日預測自19日，將有鋒面通過，恐易有強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣之事件發生，負責大台北地區防洪工作的水利署第十河川局表示，目前預報降雨雖集中在中南部，但考量中小尺度對流系統預報有不確定性，仍須嚴防鋒面可能帶來豪雨，並加強包含員山子分洪道在內的各項防汛整備工作，降低淹水風險。

因應鋒面汛期將至 十河局整備員山子分洪道嚴陣以待

十河局表示，18日經濟部水利署署長賴建信邀集各河川局、水資源局及水利署各組室召開全署防汛整備會議，盤點各項防汛工作，19日由十河局局長陳健豐再次督導檢查施工中工程，確認施工中工程防汛應變作為，其中包含東北部地區重要的員山子分洪設施整備工作，以及所轄塔寮坑溪龍壽滯洪池，均確保流路暢通，並完成放空整備，同時也提醒地方政府要加強戒備。

十河局說明，該局4月初已完成轄區水利建造物安全檢查，並加強在建工程及重點防汛工程的防災準備，目前儲備2噸混凝土塊6805個，5噸混凝土塊5158個，可隨時因應災情需求，支援轄管或縣市政府災害搶險使用。該局的移動式抽水機6部，均已完成自主檢查測試，可隨時支援地方執行緊急抽水工作，降低淹水影響的範圍與影響的時間。

十河局呼籲，未來幾天淡水河口適逢大潮，下游沿岸地勢較低窪的地區更要慎防大潮與強降雨加成影響。此外今年台北市政府新制上路，河濱車輛撤離及拖吊，不再以「疏散門關閉」時間點為參考，而是以更具預警性質的「只出不進」管制時間為依據，若有停放在河道高灘地的車輛，應密切注意相關訊息。

十河局提醒民眾，相關水情訊息可至水利署防災資訊服務網( https://fhy.wra.gov.tw )或下載水利署「行動水情」APP，密切注意居家附近降雨量以及河川即時水位、水庫放水及積淹水災情等防災資訊，以確保安全。