國民黨與民進黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，不約而同在18日晚間完成電話民調流程。相較於民進黨中央19日隨即公布勝出人選，國民黨則因為還需進行黨員投票，因此並未公布民調結果。不過有意爭取該區黨內提名的國民黨議員徐巧芯則揭露，民進黨在進行電話民調時，把她當作假想對手，更表示「合理判斷自己在民進黨的電話民調中，應該都是勝出的。」

徐巧芯19日下午接受媒體訪問時透露，表示民進黨第七選區立委初選確定由現任議員許淑華勝出，但民調數據僅公布許與洪健益的「互比式民調」，而未公開的「對比式民調」，則是把她當作假想敵。徐巧芯也質疑，明明透過三家民調公司做了民調，民進黨中央卻完全不敢公布相關數據，「我合理判斷，在民進黨3間民調公司，把我做成跟許淑華去做比較的時候，我應該在3家民調公司當中，都是勝出的。」

徐巧芯表示，她認為自己最能夠代表信義南松山，也是最有戰力的候選人，是連民進黨民調做出來都輸給她的國民黨候選人，也相信黨員非常清楚這件事情，會將手中的選票投給她，做出關鍵的決定。徐巧芯也表示，無論22日初選結果出爐最後是贏是輸，自己最後都會召開記者會，公布手機中的「許淑華相簿」。

徐巧芯說，會藉此讓大家知道「民進黨到底提名了什麼樣的候選人」。「之前不講是因為民進黨初選還沒出爐，要是提名的是洪健益就沒有公開的必要。」徐巧芯直言，可是現階段非常開心、也恭喜許淑華能夠出現，讓她還能夠公布手機中的內容，也請大家拭目以待。