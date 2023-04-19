高雄一名女子日前被朋友問說是否在做S（性交易），她當即否認並追問，才得知是一間色情按摩盜用她的臉書養眼照片作為粉絲團廣告，決定報警提告；按摩店業者辯稱照片是前員工找的並放在粉絲團招攬生意，但法官調查認定全案都是業者一人所為，依犯個人資料保護法判刑3月，可易科罰金。

判決書指出，男子前年7月28日為招攬客人前來消費，明知女子並非店內按摩小姐，仍將對方上半身自拍照下載並張貼於按摩店的臉書專頁上，男子後來還用個人臉書帳號轉發該貼文；男子辯稱他只是掛名負責人，臉書上的照片不是他找的，也未授權他人找，貼文是按摩店的前員工製作及張貼的。

法官認為男子曾用個人臉書在「現領.打工兼職.求職網」社團張貼「美容SPA館誠徵：美容師、儲備幹部、有意者可LINE或撥電話」，也在「北中南部舒壓按摩交流」社團轉發本案貼文，也曾發文說SPA館擴大徵才，徵美容師、可兼職、正職，「上下班時間任你挑選、每做一班可拆帳1500起」，上頭留的資訊就是男子本人。

法官認為男子無法清楚解釋清楚女子的照片為何成為店裡的廣告女郎，因此依違反個人資料保護法「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」判刑3月，得易科罰金，可上訴。