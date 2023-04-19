高雄一間高中的陳姓男學生偷看女同學A的性感私密照，因覺得不檢點，便模仿其拍照姿勢，取名為「心痛」且大肆宣揚，讓A女深感受辱，控告陳男妨害名譽。但高雄地院審理後，認為陳男行為的確不成熟，道德面值得譴責，但不足以對A女人格造成貶損，故判無罪。可上訴。

判決書指出，陳男與A女都為高雄某間高中的學生，2021年10月間陳男透過江姓同學瀏覽了A女的私密照片，陳男認為A女不檢點，為了讓A女難堪，便在班上帶頭模仿A女拍照的姿勢，還將動作取名為「心痛」，拍畢業照時也聯合班上其他同學擺出該姿勢合影，讓A女深感人格及地位受貶損，報警控告陳男妨害名譽。

高雄地院審理時，法官指出「心痛」該姿勢本身並非粗俗的動作，依社會一般通念的客觀評價來說，陳男的作為並不足以貶損A女的人格及社會地位，且檢察官的舉證也無法證明陳男有罪，故判陳男無罪。

法官表示，雖判決無罪，但並非認同陳男所為，陳男不顧A女感受，恣意嘲弄A女，行為確實不成熟且不當，缺乏性別平等的觀念，道德層面的確該受譴責，但刑法規範最低限度道德，若將所有不道德行為納入刑法，也不符合刑法謙抑性原則。