屏東縣地域狹長，過去僅8原鄉納入原鄉加給，經過縣府爭取，2020年起開始納入恆春半島四鄉鎮，包括枋山、車城，滿州與恆春皆納入地域加給支給範圍，其中獅子國中位址在枋山鄉過去被排除在外，也一併解套。

屏縣府人事處長李玉秀表示，屏東地域加給原本僅納入8個原鄉，但恆春半島距離市區相距100公里，影響公務員到職意願，使得流動率高；經過積極爭取，中央才點頭接受，2020年起把恆春半島四個鄉鎮納入地域加給支領範圍。

其中獅子國中主要學區為獅子鄉學生，卻因校舍整修將位址移到鄰近枋山鄉，這在過去也喪失地域加給資格，只能以交通費補貼，一度還被審計室糾正，李玉秀直言，擴大認定範圍後就此解套。

屏縣府人事處指出，增加經費部分，中央僅補助6成，地方要自籌4成，每年約增加3000多萬元支出，縣府還持續爭取中央能全額補助。

地域加給基本數額每月可增加3090元，至於年資加成則按照薪俸額，一年加2％、最多加到10％，以五等公務員來說，5年後可望每月增加7000餘元。