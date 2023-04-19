華航與頤宮中餐廳合作推出的豪華經濟艙餐點「荷葉臘味蒸雞飯」。（陳祐誠攝）

華航與頤宮中餐廳合作推出的經濟艙餐點「蔥薑滑雞煲飯」。（陳祐誠攝）

中華航空與台灣唯一米其林3星頤宮中餐廳合作，全新推出「高空3星私房食藝」機上餐點，4月21日起從台灣出發往歐洲、美加的長程航班，各艙等旅客都可嘗到由頤宮精心設計的華航專屬菜單，在雲端享受星級美饌。華航表示，這是台灣米其林3星餐廳首度進軍萬呎高空，為航空美食饗宴再寫下新頁。

頤宮中餐廳為台灣唯一連續5年蟬聯米其林3星的餐廳，以精巧飲茶點心及廣東筵席菜聞名，擄獲國內外饕客的胃。華航邀請頤宮合作，以星級料理搶攻客運復甦商機，由台灣首位米其林主廚「強哥」陳偉強拿手菜發想，並納入頤宮備受常客青睞的私房佳餚，精心復刻3星主廚兒時記憶的美好味道。

華航總經理高星潢表示，疫情期間，旅客的品味又向上提高了，而創造旅客最大滿意度，一直是華航努力追求的目標，能與頤宮中餐廳強強聯手，首創台灣米其林3星餐點全艙等供應，只要搭乘華航歐美航線，經濟艙也能品嚐頤宮3

高星潢說，4月21日開始，歐美線、美加線全艙等都能享受到頤宮的料理，但要先上網做餐點預定，才能100％確定有3星級料理。華航3月底開航羅馬航班，歐洲航線布局將回到疫情前的航點，屆時歐美有11航點、每周60班次，尤其7月後開航布拉格，可讓更多旅客享受到空中3星美食。

華航「高空3星私房食藝」將自4月21日起上線，豪華商務艙以頤宮4品前菜揭開雲端饗宴的序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕、以及糖芋頭，鮮明風味層層堆疊開胃；主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜，嚴選台灣在地食材大甲芋頭，以鴨架骨歷經數小時熬煮湯底，風味鮮甜細緻，搭配口感Q彈的台灣米粉，是還沒下機就會回味的好滋味；旅客還能接續享用頤宮必點的超人氣酥皮焗叉燒包，並品嚐港式甜品腐竹薏米糖水。未來也將隨季節更迭，主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，不斷為華航旅客帶來味蕾上的驚喜。

除了豪華商務艙，豪華經濟艙及經濟艙也吃的到充滿「港式風情」的3星料理，豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。華航說，無論是搭乘華航班機到洛杉磯商務旅行，或是直飛羅馬觀光旅遊，飛往歐洲與美加的全艙等旅客都可以在旅途中大啖米其林美食，豪華商務艙及豪華經濟艙旅客也可於出發前透過華航網站網路獨享餐預選餐點。