迎接畢業季到來，勞動部雲嘉南分署台南就業中心4月22日上午10時至下午1時，將於國立台南大學中山體育館舉辦徵才活動，共有28家企業合計釋出超過1200個工作機會，除有超過9成職缺不限工作經驗外，更有5成職缺待遇達35K，歡迎應屆畢業生、青年朋友或想轉職的民眾參加。

雲嘉南分署長劉邦棟還說，政府鼓勵青年就業推出多項補助方案，包括就業津貼、學習獎勵金與職訓課程等，甚至提供200萬元微型創業貸款，鼓勵青年朋友善用政府各項就業資源，有需求者均可洽詢轄區的青年職涯發展中心及就業中心。

雲嘉南分署指出，這場「職場want兔go」2023台南地區徵才活動，共有新光三越百貨、璨揚企業、捷亮科技、奇美食品、永裕塑膠工業、萬國通路、儒億科技、台南紡織、大亞電線電纜、榮星電線工業、法商家樂福、王品餐飲、巨匠電腦、志光教育科技、全家超商、台灣珍有福餐飲等28家廠商參與，共釋出儲備幹部、工程師、品保人員、採購專員、餐飲人員等1253個職缺；其中，有超過600個職缺薪水達35K，巨匠電腦課程顧問職缺薪資更上看50K，石二鍋則開出6萬元要找店經理。

當天除徵才活動外，現場也規畫「神奇職涯柑仔店」，提供職業心理測驗、職涯諮詢與履歷面試技巧指導，提供求職民眾瞭解本身性向及興趣，掌握職涯方向，還有庇護工場產品展示與職訓課程專區。