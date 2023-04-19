住都巿還是住鄉下各有好處，一名網友日前在網路上好奇問，台灣除了6都以外，哪個縣市最宜居，引發網友熱議，其中大家回答一面倒推薦嘉義市，不僅東西好吃、房子便宜，還有百貨公司、電影院、醫院、許多連鎖店，應有盡有，舒服到離不開。

原PO日前在PTT發文，雖然大部分人喜歡住在生活機能好的6都，不過他也想知道，除了6都以外，台灣哪個縣市最宜居。

文PO出後，有網友回答想住彰化，因為好吃的東西超多，或是屏東，既可去高雄逛百貨，也能去墾丁海邊玩，還有人選離台北最近的宜蘭。不過，最多網友想住的宜居城市竟然是只有26萬人口的「嘉義市」，認為生活機能好，電影院、醫院，大型連鎖店該有的都有，周遭又很多景點，「六都以外一定選嘉義，東西便宜好吃」、「嘉義住了四年真的特別舒服」、「嘉義市，幾乎什麼都有」、「機能和都市化來說，嘉義市當之無愧」、「新竹真的過譽到爆，嘉義生活機能屌打」、「不要再爆嘉義了，最後一塊淨土」。

還有人表示，「嘉義市，生活機能好，醫院診所一堆」、「嘉義東西好吃，房子便宜，天氣好」，但也有人指出住嘉義市的唯一缺點，是秋冬空污嚴重。