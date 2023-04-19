台北市消防局19日下午2時30分獲報，基隆路三段152號3樓、台大工科海洋實驗室火警。據了解，現場為實驗室用途，存放柴油及鋰電池人員已疏散，2時56分火煙控制，無人傷亡，虛驚一場。財損仍需估算，詳細起火原因待調查。