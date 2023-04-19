台大校園傳火警！ 工科海洋實驗室「鋰電池悶燒」灌救中 15:202023/04/19 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大實驗室失火。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局19日下午2時30分獲報，基隆路三段152號3樓、台大工科海洋實驗室火警。據了解，現場為實驗室用途，存放柴油及鋰電池人員已疏散，2時56分火煙控制，無人傷亡，虛驚一場。財損仍需估算，詳細起火原因待調查。 竹竹苗唯一 新竹台大分院成立職業傷病專責醫院 評估牙套有效性！安克攜手台大牙科 美國APSS發表成果 特斯拉將在上海建儲能超級工廠 年產萬片巨型電池 #實驗室 #鋰電池 #工科 #台大 #悶燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 英特爾攜手Arm 將為高通、聯發科代工晶片 23:432023/04/12 財經 以色列間諜軟體駭入iPhone 受害者至少分布10國 12:552023/04/12 國際 Albee遭「台大男」搭訕 重複1舉動讓她氣到撂狠話 16:032023/04/14 娛樂 搶進AI應用解方 安圖斯攜手輔大打造Altos AI LAB 21:102023/04/14 財經 聯發科蔡能賢傳職務調整 資深副總職位不變 23:372023/04/13 財經 陳明通保住退休金？傳「這關係」充份發揮：過了台大第1關 09:332023/04/17 政治 他錄取台大這科系 一票學長姐狂勸退！內行反讚：超吃香 16:422023/04/07 生活 富邦證獨董EMBA面試自曝酬金捐民眾黨遭爆料 怒控台大管院長洩個資 10:432023/04/14 社會 讀台大棄醫牙選這科系 4學霸10年後現況揭曉：沒人後悔 22:432023/04/07 生活 椎間盤突出問題 脊椎內視鏡手術新選擇 10:152023/04/12 健康 傳陳明通運作人脈保台大退休金 教育部、國發所說話了 14:122023/04/18 生活 武漢華南海鮮市場是新冠源頭？ 大陸曝實驗結果 21:182023/04/08 兩岸 Nespresso攜台大玩有機農業 用咖啡渣做肥料揭超狂3成果 14:212023/04/09 生活 作家揭聯考辛酸 美女主播靠1招「上」台大 網全笑翻 10:242023/04/12 生活 念這科系是自毀前程？台大男嘆：畢業幾乎等於失業 09:272023/04/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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