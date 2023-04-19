羅志祥（小豬）回歸三立實境節目《TOPDOG回家》照顧浪浪辛芭，為了培養感情，他帶辛芭回家照顧。他今（19日）受訪時提到，為了避免寵物犬Yuki吃醋，特別安排一狗住一層，不料2隻狗第一次見面時還是險些發生衝突，「辛芭是很護主的狗，看到Yuki靠近我的時候就會想咬牠，所以我就覺得要分開才行」。

羅志祥與媽媽都是愛狗人士。（羅永銘攝）

羅志祥透露之前曾幫Yuki做寵物溝通，問到為何都在家裡長廊大叫時，Yuki語出驚人的表示，「有個老先生在那邊，我有問說是不是我爸爸，結果溝通老師說如果是我爸的話，現在還沒投胎有點久，也有說法是可能是祂的三魂七魄」。他也提到Yuki許願想跟他一起去海邊玩、烤肉，「我之前YT看到臨走的狗狗想跟主人去看棒球，我想說將來也要帶Yuki去，但後來想想又想到牠的毛很難吹乾」。

羅志祥與浪浪辛芭。（三立提供）

他坦言在錄製節目時一度走心，但沒有對浪浪生氣過，「尤其跟狗狗之間，很容易感受到牠們要不要跟我好，我要不要給牠滿滿的愛。愛狗人士有很多不同類型，有些人會用人的方式去教育牠，牠們不像人類從小到大學習，只會故意耍脾氣，讓你知道不爽」。

他說，節目主旨是要幫助浪浪尋找新的家人，導致很多人誤會是要給狗送養，「我們其實跟學校老師一樣，要找到一個適合牠的主人，一定會有難捨的時候，因為我們大家跟工作人員都有給牠們滿滿的愛」。

孝順的羅志祥替媽媽買下3000坪地以利照顧浪浪。（羅永銘攝）

羅志祥說自他有記憶以來，家中就有許多毛小孩，他2013年時在萬里買下3000坪地蓋動物收容所，讓關心流浪動物的羅媽媽可以照顧毛小孩，「我媽之前不管颳風下雨，都會騎車到萬里餵食流浪狗，很多時候都很危險，我那時候還沒賺錢，我就說如果我有能力就要幫她買地，後來隔了10年才買」，他說雖然一開始有很多鄰居抗議，但羅媽媽挨家挨戶拜託，也獲得周邊鄰居的體諒。

羅志祥。（羅永銘攝）

他笑說很多時候收容所內的浪浪會向所外的浪浪介紹環境，久而久之就會有浪浪跑到羅媽媽住的地方徘徊、大叫，獲得關注後也成為收容所的一員，他說收容所每月包括醫藥費、飼料等開銷破百萬，「我們家有個原則是不讓領養，到我們家就是終老，怕被領養後又被虐待。曾經有100多隻現在剩下20幾隻，其他的都上天堂了」。首部原創真人寵物實境節目《TOP DOG 回家》於每週六晚間8點在三立都會台首播。