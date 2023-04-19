台電因虧損宣布4月調漲電價11％，昨天卻發生因為備轉容量不足，緊急高價購電，台中市議會國民黨團今天開記者會痛批，蔡英文總統信誓旦旦說不缺電「攏係假」，民進黨對穩定電力無能，影響民生經濟甚鉅。台中市長盧秀燕在定期會被問到電價調漲時也說，對於國家的能源政策真的百思不得其解。

國民黨書記長黃馨慧表示，台電2021年購入再生電力花費426億，相較2017成長4倍，昨天台電又因備轉容量不足，啟動「需量競價」，最高用10元購入電力才解決，現在才4月等夏季用電尖峰，台電還要買幾次高價電力？

台中市議員黃健豪認為，台中有許多中小企業，有穩定電力才能穩定生產外銷，但現在卻因為缺電，台電用國庫的錢補貼廠商營業損失，拜託工廠不要用電，不僅國庫虧空也影響經濟發展。

台中市議員李中指出，缺電已成為「鐵的事實」，蔡英文說「有足夠備用電量」就是騙子。現行中小學「班班有冷氣」政策，在沒有足夠電力下，未來跳電、限電狀況會更多。

盧秀燕今天在議會定期會答詢時也指出，電價上漲各行各業都受到衝擊，明明有便宜又乾淨的能源可用，國家卻偏要採用汙染又左支右絀的能源方式，讓全民受苦，令人百思不得其解。盧秀燕說，國家的能源政策是全民必須承受及共同承擔的，針對電價上漲，民間業者會調高售價，市府編明年預算時也會反映電費。