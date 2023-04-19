後媽家「桃到心坎裡」6吋1280元，以當季的水蜜桃搭配日本奶油乳酪，酸甜清爽。（後媽家提供）

母親節蛋糕連環登場，向來以芋頭聞名的甜品店食芋堂以《芋見你，遇見家》為主題，打造含有「家」的定義的甜品；後媽家則推出清爽系蛋糕，不用歐美品牌乳製品，轉而使用日本四葉以及Luxe的奶油乳酪，創辦人倪淑敏Amber表示，「日本乳製品普遍風味香濃，口感也輕盈，尤其在酸度的表現更為清新，比起歐美品牌更適合台灣人的味蕾。」

食芋堂主打3款限定芋品和1款由四季果物裝點，再配上香濃芋泥和手工布丁的熱銷NO.1蛋糕「秘密花園」。其中限定品項包含全新芋品蛋糕「藏芋紅絲絨」，巧妙地將一層又一層的招牌芋泥收藏進女孩們為之瘋狂的紅絲絨蛋糕裡，打造出毛茸茸、紅色亮眼的濃厚系芋品蛋糕。以及，宅配芋品「有芋司」也推出「＃莓好版」和灑滿香酥屑屑的「＃謝謝版」2款升級口味，前者配上酸甜草莓果漿，增添酸爽平衡，打造相遇的初戀滋味；後者從天而降的餅乾屑屑則是香脆的菠蘿巧酥，搭配起來口感更是豐富。即日起加入食芋堂的官方[email protected]、傳送指定留言「芋見你，遇見家」，即可獲得這兩款母親節限定版「有芋司」的官網訂購折扣券。

後媽家「桃到心坎裡」走輕盈風格，以自家糖漬的水蜜桃增添風味，底部是以台灣玫瑰添味的餅乾，疊上一層加入了糖漬水蜜桃果泥的四葉奶油乳酪，再一層以糖漬水蜜桃製作成的晶凍；第三層則是以檸檬調味的Luxe奶油乳酪，最後再疊上一層以水蜜桃皮水煮成的晶凍，裝飾上糖漬水蜜桃丁。整顆蛋糕強調奶油乳酪不經過烘烤，質地輕盈帶綿細，有奶香卻又充滿水果酸香微甜，水蜜桃凍的香氣餘韻長。