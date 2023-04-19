技專校院入學測驗中心將設專車接駁台中大甲區四技二專統測考生。（林志成攝）

今年四技二專統測4月29日、30日舉行，而台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境預計30日回鑾鎮瀾宮，可能影響大甲考區考生。技專校院入學測驗中心在官網公告，29日、30日在大甲考區設專車接駁，每班車為單趟直達車，中途不停靠每班次行駛時間約15分鐘，憑准考證可免費搭乘。

技專校院日學測驗中心請大甲考區考生在29日、30日兩天盡早出門，避開活動周遭路線，從寬評估考試當天前往考場所需路程時間，儘早出門，各節次空檔請避免遠離考場。

技專校院入學測驗中心說，因應媽祖遶境回鑾，將調整四技二專統測大甲考區之分區學校，考生改至大甲高工及致用高中應試。

同時，協調2所集報學校統一專車接送，29日、30日於大甲高中（水源路側門）設立專車接駁站，安排交通往返致用高中及大甲高工，考生可憑准考證免費搭乘，專車時刻表已在今天公布於測驗中心網站。

技專校院入學測驗中心說，已協調鎮瀾宮於社群媒體向民眾公告及因應統測考試時間，需降低音量、減少燃放巨響或連續長時間鞭炮；並向村里長協調及說明注意事項，協請當地村里民配合。

此外，為避免外在音源影響考試進行，技專校院入學測驗中心將提供大甲考區考生耳塞，讓他們於考試時使用；也會增設音量監測人員，如遇噪音干擾得採取相關補救措施。