台中檢警查獲連鎖餐廳「江小漁」販賣過期改標魚貨，進行商品封存。（資料照片）。

中市知名連鎖「江小漁酸菜魚火鍋」楊姓負責人夫妻，自越南進口巴沙魚（鯰魚），受疫情影響未賣完，涉嫌將過期魚貨改標賣給加盟店大賺黑心錢，台中檢警會同衛生局循線查扣改標及未改標的過期巴沙魚高達43公噸，檢方全案偵結，依偽造文書罪起訴楊姓夫妻兩人。

威晶公司經營「江小漁酸菜魚火鍋」品牌連鎖加盟，並進口食品，楊男是公司負責人；香椒公司負責將威晶進口食品銷售給各加盟店，由楊男妻子戴女當負責人，她也是「江小漁酸菜魚火鍋」公益店負責人，兩公司由楊男營運經營、戴女負責行政工作。

楊男夫妻自2018年1月26日起至2020年1月6日期間，以威晶公司名義陸續自越南進口巴沙魚（鯰魚，又稱芙蓉魚）共4809箱，保存期限分別自2021年2月15日至同年11月6日，冰存在中市某家冷凍倉儲公司，該批魚貨轉售給香椒公司，再由香椒公司賣給各加盟店。

受疫情影響，巴沙魚貨未能在保存日期內全部售出，楊姓夫妻為避免損失，將魚貨運到威晶公司的小冷凍庫，並指示不知情員工變造商品標籤，內容標示「保值期：24個月」，覆貼在舊標籤的保存日期欄位；或撕毀原標籤，貼上變造標籤。

楊姓夫妻將過期改標的巴沙魚賣給4間加盟店，佯稱巴沙魚未逾保存期日，共賣出281箱，每箱10公斤、每公斤105元，總金額29萬5050元。

台中市衛生局在今年初接獲舉發，由檢方指揮保七總隊第三大隊，會同台中市食藥處在1月16日下午展開搜索，查扣報廢品處理書、出貨明細及售價等資料，並查獲楊男在今年1月14日將過期巴沙魚351箱運到新竹某牧場、15日運150箱到台南養殖場銷毀；檢警又在冷凍倉儲公司查扣到過期巴沙魚3837箱。

楊男夫妻坦承犯行，並表示，加盟店負責人及代理人均不知商品過期改標等事。

檢方認定，楊男夫妻將過期巴沙魚商品變造標籤後，賣給加盟店涉犯變造私文書、販賣虛偽標記商品及詐欺取財等罪，從一重以變造私文書罪處斷，將兩人起訴。