有些人運動是為了瘦身，營養師陳嫚羚直言「只靠運動很難瘦」，因為消耗的熱量比想像中少，而且結束後容易胃口大開，甚至會有「補償心態」，認為有運動就能多吃一點，讓體重不減反增。

陳嫚羚在臉書發文指出，一位20多歲的女性為了減重報名健身課程，認為只要努力運動，增加肌肉量，代謝率提高就會瘦；她第一個月確實瘦了2公斤，但之後就降不下來，體重還越練越重。

陳嫚羚表示，研究證實，光靠運動未搭配飲食調整，對於減重沒有顯著效果；每周要進行150至250分鐘中等強度運動，才會看到輕微的減重效果，「大約每周只減少0.1公斤」。

為何只靠運動很難瘦？陳嫚羚列出3個原因，第一「熱量消耗比想像中少」，她舉例，60公斤的人騎腳踏車半小時約消耗120大卡；快走半小時約消耗165大卡，只要吃一塊蛋糕或幾塊餅乾就能補回來。

第二「容易吃更多」，運動後容易胃口大開，在有「進食衝動」的情況下，非常容易爆食；另外也會有「補償心態」，認為「我有運動，所以可以吃」，經常會吃超過所需的熱量。

陳嫚羚表示，想健康瘦身須掌握3原則，控制熱量且營養均衡，每天減少500至700大卡攝取，並維持營養素均衡；每周運動至少150分鐘；另外，睡眠不足平均每日會多攝取385大卡熱量，因此保持充足的睡眠也非常重要。