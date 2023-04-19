據悉，這家日本第2大金融機構發行兩種不同年期的AT1債券：一個是總數890億日圓，約6.625億美元的5年期票券，另個是價值510億日圓的10年期債券。分析師表示，這批AT1債券的條件很好，票面利率5年的為1.879%，以及10年的是2.180%，令市場無法抗拒。

資產管理公司Pictet Japan指出，日本發行的公司債利差很小，這些AT1債券相當不錯，只有在銀行值得信任下才會這樣發行。SMFG可以選擇不出售這些AT1債券，但現在卻率先發行，代表日本金融系統應該是比其它國家還要穩定。

上個月底左右，瑞士信貸銀行發生金融危機，瑞銀打算買下瑞信，但不願接手瑞信發行在外的AT1債券。後來，在瑞士金融市場監管機構（FINMA）點頭之下，投資人手中的瑞信CoCo債，頓時變成一疊廢紙，全球金融市場更是一片譁然。

4月初時，日本最大的金融業者MUFG（三菱日聯金融）曾表態，因需求不佳直到5月中旬為止，都不會發行AT1債券。很顯然現在SMFG搶了頭香，比MUFG早一步重新發行CoCo債。

Pictet Japan表示，即使日本政府出手干預需要進行重建的銀行，因受到保障，日本銀行業者發行的AT1債券價值，也不會有影響。因此，也適用在這批SMFG新發行的CoCo債上。