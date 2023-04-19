周三收盤，加權指數下跌98.97點或0.62%，報15770.47點，成交量略減至2528億元；櫃檯指數上漲0.19點或0.09%，穩住紅盤，報217.15點，成交量略減至870億元。

權值王台積電(2330)法說前夕，盤中股價最低達509元，終場收跌5元或0.97%，報510元。聯電同樣量增下跌1.73%報51.2元，日月光投控(3711)、聯發科(2454)也跌近2%，鴻海(2317)亦收黑。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)皆墨，分跌4.1%、2.67%。

高價股方面，維持十位千金局面，不過千金漲跌互見，2000以上三檔信驊(5274)、大立光(3008)、力旺(3529)均跌，千金僅譜瑞-KY(4966)、創意(3443)、旭隼(6409)、世芯-KY(3661)收紅。

觀光類指收漲3.76%最威，玻陶漲2.52%居次，生醫也漲1.7%，汽車、金融、鋼鐵均收黑，不過跌幅在0.5%以內，表現勝大盤。光電、造紙、半導體跌幅居前，跌幅皆達1%以上。

權值股、高價股相對疲軟，東哥遊艇(8478)漲多連跌二根跌停，來到453元；法說前的裕隆(2201)跌近3%。反觀中小型股表現亮眼，康舒(6282)、立碁(8111)、茂迪(6244)、寶碩(5210)、精聯(3652)、創源(4160)、僑威(3078)等皆漲停。

擁營運復甦題材的觀光類股再度成為資金關愛焦點，上市類股指數放量衝上2012年3月初以來逾11年高點，上櫃類股指數同步勁揚，其中王品(2727)漲停，寒舍(2739)觸及漲停，雙雙衝上波段高價，新天地(8940)亦漲逾半根漲停。

投資人觀望周四台積電法說會，權值股壓盤，集中市場跌破月線，但中小型股當家的櫃買市場則穩住紅盤。法人表示，在電子股整理的過程中，資金回到內需，在具題材面的情況下，有機會持續發酵。