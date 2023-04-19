板橋3工人換路燈觸電 人行道工程漏電1人無呼吸心跳送醫 15:332023/04/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋長江路發生工人觸電意外。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋長江路發生工人觸電意外。（民眾提供） 新北市板橋區長江路二段今（19）日下午3時許進行人行道工程，工人在換路燈時疑似漏電，3名工人觸電，其中1人傷勢較重，現場無呼吸心跳，已緊急送往署立台北醫院急救，傷勢較輕的2人意識清醒，能自主行動，隨後也被送醫。 花蓮護理師散步海邊驚見落水男子 急救送醫仍回天乏術 台東轎車衝撞路樹 車頭嚴重變形氣囊爆 駕駛OHCA 國1轎車追撞聯結車「2人噴飛對向亡」 後方再釀5車連撞 #路燈 #漏電 #OHCA #急救 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 消防攜手醫院守護生命 新北高級救護技術員開訓 15:312023/04/10 寶島 板橋60歲工人踩空從6樓電梯井墜落！ 無生命跡象搶救中 12:262023/04/02 社會 三峽兩層平房傳火警黑煙竄出 60歲男子送醫搶救 18:092023/04/03 社會 水果攤老闆娘遭詐匯出35萬 警急通知銀行做「這件事」 14:232023/03/31 社會 逃獄為見紅顏！台中外役監逃犯欲搭火車 機車女接應竟是女友 08:132023/04/08 社會 救護車即是行動急診室 雲林消防局創全國之先 17:222023/04/13 健康 新北漂書進駐便利超商 想看直接帶回家 18:432023/04/06 寶島 1個月內救回3名OHCA 新北消防強調：第一時間CPR很重要 22:282023/04/13 社會 嘉義2人相繼噎死 醫師教「1手勢」求救 15:552023/04/12 健康 借9萬要還12萬！ 新北男遭強押喬債 他急call友報案 20:262023/04/08 社會 新北板橋防汛演練 強化災害應變能力 16:532023/03/30 寶島 簡易都更完工2案 新店、板橋住戶開心回家 15:522023/04/13 生活 遠傳攜手北市、澎湖 5G跨海急救醫療聯防上線 15:032023/04/19 財經 新北男行駛中突「失去意識」 自撞分隔島送醫急救 20:112023/04/12 社會 板橋警邀三太子與青少年尬舞 宣導識詐、反詐 19:312023/04/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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