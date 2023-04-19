板橋長江路發生工人觸電意外。（民眾提供）

新北市板橋區長江路二段今（19）日下午3時許進行人行道工程，工人在換路燈時疑似漏電，3名工人觸電，其中1人傷勢較重，現場無呼吸心跳，已緊急送往署立台北醫院急救，傷勢較輕的2人意識清醒，能自主行動，隨後也被送醫。