竹東軟橋的窯烤披薩屋為犯保協會據點之一，10年來療癒了許多心碎的馨生人或疲憊的旅人。（犯保協會提供／邱立雅竹縣傳真）

竹東軟橋有座充滿特色的披薩屋，原是暱稱許爸的許興爐為愛妻興建的園藝工房，許爸因愛妻遭遇車禍而成為犯罪被害人家屬，園藝工坊塵封2年後，犯罪被害人保護協會率志工群清理積塵已久的園藝工房，許爸也從悲傷的黑洞一步步走出來。如今已成犯保協會軟橋據點，更是協會標竿。

擅長工藝與藝術的許興爐在軟橋為愛妻興建一座園藝工坊，不料在2011年愛妻竟遭橫禍驟逝，傷心不已的許興爐因此消沉，園藝工坊也為此塵封2年。在犯保協會新竹分會主任陳宛青協助下，帶領許多志工前往清潔整理，讓積塵已久的園藝工坊重現光明。

漸漸的，在許多馨生人志工打掃與陪伴下，園藝工坊成為了馨生人聚會據點，擅長雕刻的許興爐開設起木工班，眾人用木工與園藝彼此療癒。10年來據點迎來許多心碎的馨生人或疲憊的旅人，在許爸的工藝、廚藝悉心陪伴下融化，再帶著被撫慰的飽滿力量邁開下一步。不少路過的遊客眼見環境優美，紛紛探問是否有咖啡可品嘗，園藝工坊於是轉型成為披薩屋。

許興爐表示，很感謝陳宛青一路以來給予許多創意的點子，時時提點精進餐點品質，更給他許多接待與服務的機會，這些陪伴讓我內心是滿滿的感謝與感動。

台高檢檢察長張斗輝日前親訪竹東軟橋犯罪被害人保護據點，他表示，該據點是全國犯罪被害人保護協會的標竿，很感謝許爸的付出。張斗輝盛讚許爸經營的據點有獨特的溫暖氛圍，是很好的情感交流空間，值得推展到全國各分會。