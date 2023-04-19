中國外交部亞洲司司長劉勁松，約見日本駐華使館首席公使小泉勉，對七國集團外長會涉華消極動向，向主辦國日本方面，提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

七國集團外長昨日結束一連三天會議，發表聯合聲明，就台海、香港、新疆、東海及南海等表達立場，重申台海和平穩定的重要性，敦促中國以負責任方式行事。中國外交部發言人汪文斌批評，七國集團外長會粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國。有關聲明充斥傲慢偏見和反華遏華的險惡用心。