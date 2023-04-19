陸外交部傳召日本駐華公使 就G7外長聯合聲明提出交涉 15:352023/04/19 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 G7外長會議（資料照片／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部亞洲司司長劉勁松，約見日本駐華使館首席公使小泉勉，對七國集團外長會涉華消極動向，向主辦國日本方面，提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。 七國集團外長昨日結束一連三天會議，發表聯合聲明，就台海、香港、新疆、東海及南海等表達立場，重申台海和平穩定的重要性，敦促中國以負責任方式行事。中國外交部發言人汪文斌批評，七國集團外長會粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國。有關聲明充斥傲慢偏見和反華遏華的險惡用心。 #七國集團 #外長會 #駐華 #聲明 #中國外交部 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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