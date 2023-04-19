國民黨立委初選領表登記今天截止，苗栗縣第2選區（山線）現任立委徐志榮多次表態不選，地方政壇看好接棒的人選苗栗市長邱鎮軍，19日下午3點由徐志榮親自陪同，前往國民黨苗栗縣黨部領表登記，投入苗縣第2選區立委初選，徐的陪同也象徵世代傳承。

邱鎮軍說，他很感謝徐志榮的鼓勵跟支持，也感謝黨的栽培，讓他有機會參選立委，他也考慮很久，擴大服務、為苗縣各鄉鎮市爭取更多經費，跟縣府合作打造更好的苗栗，

對於是否有綠營假想敵，邱鎮軍表示，目前沒有，不過對方一定會有人選出線，以黨的立場是不畏戰，並且一步一腳印完成競選任務。

另外，也因邱鎮軍目前是第2任市長，任期未滿即轉戰立委選戰，恐被外界質疑。邱鎮軍說，這個問題他也是掙扎許久，但他其實並不會離開苗栗市，反而是擴大服務，未來若順利當選，也會爭取更多經費為苗栗市建設，同時還是要感謝徐志榮鼓勵後輩承接重擔。

徐志榮說，今天不論是誰前來登記，只要有人邀請他，都會陪同登記，目前也只有邱鎮軍提出邀約，這也是象徵交棒。邱鎮軍在黨內中生代來說，資歷完整，有擔任1屆議員、1屆多的苗栗市長，是非常適當人選。

對於不再競選連任原因，徐志榮表示，每個人都有自己的生涯規畫，過去前幾次選舉，也都並非他主動請戰，他自己未來希望更多時間陪伴家人、含飴弄孫，但前提是全力協助黨內贏得2024大選。