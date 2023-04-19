截至今日下午3點20分的台電系統各機組發電量。（圖 / 截取自台電官網）

核二廠在上個月退役，目前台灣的核電廠僅剩核三廠在運轉中。對此，有鄉民翻出了台電數據，發現今（19）日的風力發電占比超過核電，相關貼文引發了熱議，有人更直呼，風電花了很多錢，但發電量卻只才小贏一座核電廠。

有鄉民今在社群平台PTT發文表示，根據統計至今日下午2點的台電系統各機組發電量顯示，全台風力發電的佔比已超越核能發電。他反諷，雖然台灣剩下一個核能發電廠，但由於風力發電已反超核電，平常在罵風力發電的人要不要道歉？該鄉民還提到，可以看到太陽能發電正逐漸下滑，抽蓄發電已經提早上場支援了，「各位電還是要省著用」。

此討論版引發了其他鄉民們熱議，他們的意見包括「滿滿的燃氣，悲哀」、「風電花了很多錢，也才小贏一座核電廠」、「笑著笑著就哭了，我的納稅錢啊」、「核能一個機組打過全部風力」、「核四的發電機買來直接變裝置藝術」。

而截至今下午3點20分，台電資料顯示，風力發電的占比為3.418%，相較於鄉民發文時的3.641%下降一些，而核能占比則為2.855%，相較於鄉民發文時的2.839%略為上升，但仍低於風力發電。