台灣民意基金會 18 日公布 2024 總統大選最新民調，民進黨主席賴清德以 33.4% 奪冠，新北市長侯友宜 29.7% 居次，民眾黨主席柯文哲 22.6% 緊跟在後。與上月相比，賴清德支持度下跌、侯友宜上升近 5%，差距從縮小到 3.7%，柯文哲則穩定維持約 20%。前立委郭正亮分析，賴的支持度已經到頭，未來柯文哲的民調會被壓低，而國民黨整合後支持者就會歸隊，關鍵在於柯文哲會是「King Maker」，最後的選擇能夠決定誰當選。

郭正亮今在《大新聞大報卦》節目中表示，賴清德已經確定是候選人，從剛出線時聲勢很高，但近期公布的兩份民調中，他都出現下滑趨勢，這是該緊張的部分。他也斷言，賴清德的民調在他「成為候選人的時候就已經到頂」。

郭正亮也指出，下半年美國與中國大陸將會緩和，因為美國有美債問題、想出售波音飛機，大陸對半導體制裁有意見，雙方還要共同面對俄烏衝突，這將會造成淺綠、淺藍選民的移動。

「未來柯文哲的民調一定會被壓低」，郭正亮表示，民眾黨沒有區域立委候選人，無法走到全台灣每個角落，黨的能量相差藍綠太遠，柯文哲的民調一定會下降，現在是「高到離譜」。

郭正亮認為，藍營只要確定候選人，支持者就一定會集中、歸隊，最終賴清德與國民黨的差距可能會在5% 之內，非常激烈。

「柯文哲把自己定位成 King Maker」，郭正亮認為，不能低估柯文哲最後一個月的個人表態，他現在只能喊三黨不過半，但最後可能改喊「政黨輪替」，選民就會聽懂，總統跟不分區立委要分開投票。

郭正亮也說，柯文哲最後一定會做出判斷「希望誰當選總統」，民眾黨不分區立委的理想值是 8 至 10 席，柯已經看清民進黨掌握媒體、司法的能力遠勝國民黨，他會考慮到未來國、民兩黨誰執政對民眾黨才會有利。另外，柯文者與其他候選人之間的交情也是因素之一，首先是郭台銘、其次就是侯友宜，跟賴清德最不熟、交情最壞的是總統蔡英文。