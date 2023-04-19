國民黨基隆市立委初選自17日到19日開放登記參選，截至19日下午登記結束前，僅有資深市議員何淑萍以及前副議長林沛祥兩人登記。相較於有三人參選的綠營初選，國民黨立委初選的局面顯然單純許多。

國民黨基隆市黨部表示，這次的立委初選將在結束登記參選後，於4月26日召開協調會，將初步針對參選的何淑萍及林沛祥兩人進行溝通，若協調不成，則將於4月27日到5月19日舉行立委初選。至於初選的方式會採用全民調，或是民調加黨員投票，則由參選人協調決定。

藍營的兩位參選人，在基隆市政壇都有一定程度的影響力，其中，今年52歲的何淑萍已經是第六度連任基隆市議員，在基隆市信義區有著穩定的支持度。原本去年九合一選舉後，與前議長蔡旺璉共同角逐基隆市議會正副議長，但敗給了民進黨與親民黨合作的童子瑋及楊秀玉。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，何淑萍因為連任六屆，又是基隆市婦女會理事長，對於基隆市相關的建設、民眾需求，都有著相當程度的了解。

另一位參選人林沛祥，雖然僅連任第二屆，但他的雙親分別是基隆市前市長林水木、前立委徐少萍，家族在基隆市有著非常堅實的基礎。再加上從去年九合一選前，就有傳聞林沛祥已經有意轉戰立委席次，相較起來有著更長的準備期。

相較於綠營的三位參選人，都是連任第二屆的基隆市議員，吳國勝表示，兩黨的參選人都是議員層級，因此評估實力是「五五波」雙方都有機會。

不過地方人士則指出，林沛祥家族在基隆市有著非常堅實的基礎，真要打起選戰來，林沛祥會有較高的勝出機率。