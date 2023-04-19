民進黨今中常會，針對大陸對台灣進行貿易壁壘的調查，黨主席賴清德請柯建銘跟民進黨立委，要特別關注整個後續發展。

此外，賴清德在會中致詞時也提到，立法院針對黑金槍毒背景的防範杜絕修法在委員會已經通過，後續再請立法院黨團總召柯建銘跟各位委員協助，能夠讓這些法案順利在這個會期三讀通過，回應社會期待。