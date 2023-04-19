民進黨台南市第一選區立委初選激戰，現任立委賴惠員遇前台南市觀旅局長郭貞慧辭官挑戰，兩姝互攻炮火猛烈，郭貞慧今天於青鯤鯓朝天宮舉行「打造海線新未來」政見發表會，與夫婿、前農委會副主委李退之在神明前發毒誓，「我們夫妻絕對沒有涉入任何一場光電案，否則出去就被車撞死！」

南市一選區上演黨內互打，賴、郭兩人初選以來炮火就很猛烈，近日更從看板吵到房事，賴惠員本周一也提告郭貞慧違反《選罷法》，連日來，戰火未歇。

李退之、郭貞慧今天在將軍、北門、學甲等30多位在地里長、社區理事長等支持者陪同下，在將軍區青鯤鯓朝天宮前發表「打造海線新未來」政見，針對賴惠員陣營一直以耳語、網路造謠指控郭貞慧、李退之是「光電夫妻」，李退之激動說，已蒐集事證向中央黨部提出檢舉，未來也將採取法律行動。

李退之指出，賴惠員派大北門區主任及祕書吳文榮成立「喬光電回饋金平台」，涉嫌分配光電利益，甚至打著總統、行政院長名義壓迫地方，相關爭議賴惠員至今都迴避說明。他也拍胸脯說，他以生命保證，兩夫妻一路走來都是正派行事，絕對沒有介入任何太陽光電非法爭議，但卻飽受抹黑，絕對不允許惡質手法影響選舉。

賴惠員對此則回應，「發毒誓有用嗎？」也對於祕書喬光電一事強調，「那個根本是移花接木，吳祕書只是去關心鄉親權益，竟然被扭曲成分配回饋金，實在很惡質。」她也說，吳祕書當時已對相關抹黑者提告，並獲得勝訴。