攸關「四接」爭議的「基隆護海公投」日前由基隆市政府正式行文表示「合於規定」，中央選舉委員會卻稱明顯違反基隆市公民投票自治條例之規定。國民黨立委今質疑中央沒收地方公投，曾任基隆市長的內政部長林右昌、中選會李進勇如今雙雙打壓基隆民意、背叛基隆市民。李進勇說，這樣的講法跟事實有出入，一切依法行政。

李進勇今列席立法院司法及法制、內政委員會聯席會議。國民黨立委林思銘質詢時提出基隆護海公投案爭議，詢問該如何區分全國性或地方公投案。

李進勇表示，這牽涉到中央與地方權限的畫分，最重要的基礎是憲法，具體發生爭議時有相關程序，就基隆護海公投案來看，《基隆市公民投票自治條例》第8條第3項，規定提案是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定，行政院交由內政部彙整相關部會意見後，認定不屬於地方自治辦理公投範圍。

林思銘說，地方自治為何內政部說了就算？憲法保障地方政府自治權利，自然也保障地方政府辦理公投的權利，李進勇強調，保障應該是「依法保障」。

林思銘痛批，根本是中央沒收地方公投，李進勇說，「這樣跳太快」，每個過程都有其法律立足點，此案最主要的法律立足點，就是基隆市政府訂定的地方公投自治條例。

林思銘認為，未來難保不會再有其他中央、地方權責衝突狀況發生，希望中選會研究、做權責釐清，避免類似情況發生。

國民黨立委王鴻薇接續質疑，護海公投進入第二階段連署，中選會要繼續擋下去？今年2月2日時，中選會稱地方性公投由地方政府準備，內政部沒有准駁地方公投之權，也沒有沒收地方公投的可能性，「2月2日時很尊重民意，為什麼後來就變臉了呢？」

王鴻薇問李進勇，「你是內政部的中選會，還是人民的中選會呢？」為什麼會隨著內政部的口風而改變？這就是公民團體反彈的原因。

王鴻薇直言，根據基隆的自治條例第8條，「是否屬地方自治事項有疑義時」才提出，當時的基隆市長林右昌不願意去承擔責任，推給內政部，如果林當時尊重地方民意，他也可以像現任基隆市長謝國樑一樣，自行准駁。

王鴻薇表示，此案子現在是內政部認定，內政部變成行政院嗎？發文是內政部發文，中選會變成內政部的中選會嗎？請李進勇基本尊重地方民意，她感嘆，如果變成全國性公投，連署人數是29萬7300多人，基隆總選舉人數不過30萬人。

王鴻薇炮轟，從內政部到中選會雙重打壓基隆民意，基隆人何其不幸、何其悲哀，林右昌、李進勇都當過基隆市長，現在打壓基隆的，一個是中選會主委李進勇，一個是內政部長林右昌，基隆人讓你們當市長，結果離開基隆後背叛基隆民意，要求依法行程。

李進勇說，這樣的講法與事實有一些出入，中選會依法處理、依法行政，如果立委認為有任何違法的地方，歡迎提出指教，中選會一定會細心說明。

王鴻薇強調，自治條例規定，有疑義時可以請行政院認定，現在基隆市政府沒有疑義，要尊重基隆的民意「你們到底在怕什麼？」

李進勇則辯稱，函請行政院認定的，不是林右昌市長個人，而是基隆市政府，王鴻薇提高音量怒嗆「不要跟我胡說八道，當時不是林右昌當市長嗎？」胡說八道什麼東西，2位基隆市長背叛基隆市民。