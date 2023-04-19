「新制14天教育召集訓練」今天進行10公里行軍演訓，前市議員李妍慧（左三）等人19日到教召現場致贈福利品。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

國防部新式教召月前上路，「新制14天教育召集訓練」今天在新竹市公道五路舊油庫場址進行10公里行軍演訓，有別於過往教召在團管區駐地實施訓練，上午行軍科目中，行伍部隊有年輕女軍官幹部全程參與，也吸引沿途民眾行注目禮。

為因應台海防衛戰略及提升動員訓練成效，今年起國軍教召訓練皆開拔營區外，模擬城市巷戰景況，並落實「平戰合一」政策。前市議員李妍慧19日特別與市議員曾資程、水源里長曾翰揚到教召現場致贈福利品，為國軍幹部與教召夥伴加油打氣。

由於宣慰現場許多年輕教召夥伴爭相希望與李妍慧合影，曾資程也笑稱李妍慧受歡迎程度就像當年的軍中情人一樣。

李妍慧說，美國政府近年不斷提升與台灣軍事交流合作，其中並成立「老虎小組」，為台灣後備體系的訓練編組提供建言，這次的新式教召改革就是台美軍事交流的成果。

李妍慧表示，雖然沒有入伍的經驗，但關心教召夥伴並加油打氣，真心感謝教召員伙伴們保衛家園、戍守地方，新式教召演練更進一步落實全民國防，全民一起台灣國防體系盡一份心力。

曾資程則表示，雖然退伍許久，但對當兵過程仍舊充滿回憶，看到這麼多年輕市民朋友響應全民國防，放下手邊工作，投入14天的教育召集訓練，讓他非常感佩，也對台海防衛充滿信心。

負責此次教召科目訓練的國軍幹部表示，新式教召採「後退先訓」原則，此次教召員平均年齡在30歲以下，訓練科目內容比過往更為精實與嚴謹。並動員召集在地教召員，期望訓練過程能熟悉科目與熟悉環境，提升教召員教育訓練成果，以達到防衛固守、保家衛國的目標。