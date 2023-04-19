仁寶表示，「消融寶」先前於3月完成食藥署醫療器材查驗登記、取得產品上市許可，為集團取得工研院技術授權後，進行產品開發並導入量產的首款國人自製射頻消融治療系統。

仁寶表示，射頻消融（RFA）是相當安全的微侵入治療方法，為目前最廣泛使用的腫瘤消融技術。在導引影像定位下，將極細電極針準確插入腫瘤區域，針頭放出無線電射頻電波，讓組織因離子激盪擾動而產熱，治療區內軟組織包含腫瘤因升溫被燒灼壞死，亦俗稱電燒。

仁寶總經理翁宗斌表示，集團近年積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，在醫療物聯網、移動式超音波、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩成果，如今更近一步跨入微創手術醫療設備以及高階醫療耗材供應，深耕醫療照護市場。

「消融寶」射頻消融系統利用高頻電能破壞組織內部細胞，使其失去生長能力、達到治療疾病效果，除可用於癌症治療，還可用於心臟病和腫瘤等其他治療領域。仁寶目前已與台大醫院簽訂「癌症微創介入訓練中心計畫」進行產學合作。

仁寶與台大計畫將合作設立癌症微創介入訓練基地，結合台大相關專家著手訓練及推廣微創介入技術的相關配合應用，並持續進行射頻消融相關醫療設備開發、技術訓練、使用推廣及醫療人員教育，同時設計進行各種癌症相關研究。

仁寶資深副總沈俊德預期，台灣下個經濟發展奇蹟將來自資通訊（ICT）產業與醫界合作，仁寶除已投入診所經營外，目前正規畫興建瑞芳醫院，加速智慧醫材應用推廣。看好下個黃金產業可能在智慧醫療，仁寶正善用自身及環境優勢，加快拼出新成長藍圖。

仁寶醫療產品處資深處長陳坤松則表示，集團投入醫療照護，從監測、診斷類醫療器材開始，如今進一步完成高階治療類醫療設備開發並取得上市許可，從無塵室的產線建置到滅菌製程導入，均已取得衛福部QMS及ISO 13485醫療器材品質管理系統認證。

除了「消融寶」射頻消融系統外，仁寶自行研發的「呼吸寶」（BreathePal）雙陽壓呼吸輔助系統，也已於3月通過食藥署醫療器材審查，將同步在19～21日於馬來西亞吉隆坡舉辦的「23rd SEACare SE-Asian Healthcare & Pharma Show」展會中發表。

仁寶表示，未來將繼續致力推動智慧醫療和照護發展，積極投入智慧醫療技術與產品研發，參與各類醫療展覽和學術研討會，為推動健康醫療事業的發展發揮自身力量，並為提升健康醫療水平和服務品質做出貢獻。