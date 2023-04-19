中國附醫睡眠醫學中心主任杭良文表示，傳統睡眠檢測需耗時1晚，若需進一步觀察還需麻醉並進行約1小時侵入性檢查，具有相當風險，令不少民眾卻步。（中國附醫提供／潘虹恩台中傳真）

根據調查，全台平均每9人就有1人受慢性失眠之苦，男性每5人就有1人出現「阻塞型睡眠呼吸中止症」，然而睡眠檢測耗時1夜，若進一步觀察還需麻醉，中國附醫團隊研發「AI上呼吸道檢測儀」，最快10分鐘即可完成篩檢，預計5月起可至健檢中心檢測。

中國醫藥大學附設醫院睡眠醫學中心主任杭良文說明，據臨床觀察，打鼾症狀者約一半以上患有睡眠呼吸中止症，日間症狀包括嗜睡、注意力不集中、記憶力減退、脾氣暴躁等，夜間則為打鼾、嗆醒、睡眠中斷等；「阻塞型睡眠呼吸中止症」會造成間歇性缺氧，導致性全身發炎體質，加速老化、增加心血管疾病，若不盡早治療，將可能造成更多共病危機，甚至死亡風險。

杭良文指出，傳統睡眠檢測需耗時1晚，並在臉上、脖子貼滿電線，或是需要麻醉進行呼吸道組織塌陷的檢查，令不少民眾卻步。最常使用常規標準工具為「睡眠多項生理檢查」，確診後若需進一步觀察上呼吸道組織塌陷型態及位置，則需要進入上呼吸道執行「藥物誘導睡眠內視鏡」，過程需麻醉並進行約1小時侵入性檢查，具有相當風險。

杭良文過去也受「睡眠呼吸中止症」之苦，為了幫助更多打鼾民眾，他帶領專家團隊研發「AI上呼吸道檢測儀」，以超音波掃描上呼吸道內組織，檢查軟顎、口咽、舌底、會厭軟骨在正常呼吸和深吸氣憋住之後的型態與位置變化，並以AI大數據輔助分析，預測上呼吸道組織是否塌陷，民眾能在意識清楚狀態以最快10分鐘完成篩檢、準確率高達89％。

中國附醫健檢中心將於5月啟用「AI上呼吸道檢測儀」，檢測費用為4000元，杭良文希望，這項新篩檢服務能提高民眾對睡眠呼吸中止症篩檢的接受度，進而增加民眾就醫治療的機會。